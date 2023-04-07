Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Интер
Салернитана - Интер: обзор матча 07 апреля 2023
Салернитана
07.04.2023, пятница, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Интер
90'
А. Кандрева
6'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Интер
ГОЛ! 1:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Б. Диа
90'
89'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
85'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Г. Кастанос
85'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Т. Вилена
79'
75'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Р. Госенс
Желтая карточка
Т. Вилена
70'
67'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
К. Асллани
66'
Замена
М. Брозович
️️️️
Н. Барелла
66'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Л. Пирола
65'
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
Л. Кулибали
65'
Замена
Б. Диа
️️️️
Д. Бронн
46'
Желтая карточка
Л. Кулибали
38'
34'
Желтая карточка
С. де Врей
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Интер
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-2-4-1
13
Очоа
23
Гьембер
5
Пирола
6
Бронн
6
Брадарич
24
Данильюк
52
Вилена
29
Кулибали
20
Кастанос
87
Кандрева
9
Пентек
4-1-3-2
24
Онана
36
Дармиан
6
де Врей
15
Ачерби
8
Госенс
8
Асллани
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
32
Корреа
9
Лукаку
5
Пирола
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
5
Пирола
29
Кулибали
41
Кавилья
41
Кавилья
29
Кулибали
52
Вилена
32
Бохинен
32
Бохинен
52
Вилена
6
Бронн
22
Диа
22
Диа
6
Бронн
20
Кастанос
22
Ботхейм
22
Ботхейм
20
Кастанос
8
Госенс
32
Димарко
32
Димарко
8
Госенс
23
Барелла
77
Брозович
77
Брозович
23
Барелла
8
Асллани
21
Гальярдини
21
Гальярдини
8
Асллани
9
Лукаку
10
Джеко
10
Джеко
9
Лукаку
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
Остались в запасе
Салернитана
Интер
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Салернитана - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Салернитана
Интер
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+