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    • «Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    «Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Ювентус
    12.05.2024, воскресенье, 19:00
    Италия. Серия А, 36 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Салернитана
    90+1' А. Рабьо
    27' Н. Пьероцци
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ювентус
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    27
    Андреа Камбьясо
    ЛЗ
    24
    Даниэле Ругани
    ЦЗ
    3
    Бремер
    ЦЗ
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    11
    Филип Костич
    ЛП
    5
    Мануэль Локателли
    ОП
    25
    Адриан Рабьо
    (К) ЦП
    16
    Уэстон МакКенни
    ЦП
    18
    Мойзе Кен
    ЦФ
    9
    Душан Влахович
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Салернитана
    1
    Винченцо Фьорилло
    ВР
    98
    Лоренцо Пирола
    ЦЗ
    17
    Федерико Фасио
    (К) ЦЗ
    27
    Никколо Пьероцци
    ПЗ
    6
    Жуниор Самбья
    ПЗ
    59
    Алессандро Дзаноли
    ПЗ
    18
    Лассана Кулибали
    ЦП
    26
    Тома Башич
    ЦП
    55
    Эмануэл Вигнато
    ПВ
    22
    Чуквубуйкем Иквуэмеси
    ЦФ
    33
    Лум Чауна
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    Ювентус
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    26
    Карлос Алькарас
    ЦП
    20
    Фабио Миретти
    ЦП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    7
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    17
    Самуэль Айлинг
    ЛВ
    14
    Аркадиуш Милик
    ЦФ
    15
    Кенан Йылдыз
    ЦФ
    Салернитана
    65
    Грегорио Сальвати
    ВР
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    24
    Марко Пеллегрино
    ЦЗ
    41
    Tommaso Ferrari
    ЦЗ
    4
    Триантафиллос Пасалидис
    ЦЗ
    20
    Григорис Кастанос
    ЦП
    99
    Матеуш Леговски
    ЦП
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    9
    Сими
    ЦФ
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    4-1-3-2
    1
    Щесны
    27
    Камбьясо
    3
    Бремер
    4
    Гатти
    24
    Ругани
    5
    Локателли
    11
    Костич
    16
    МакКенни
    25
    Рабьо
    9
    Влахович
    18
    Кен
    3-2-2-1-2
    1
    Фьорилло
    27
    Пьероцци
    98
    Пирола
    17
    Фасио
    59
    Дзаноли
    6
    Самбья
    18
    Кулибали
    26
    Башич
    55
    Вигнато
    33
    Чауна
    22
    Иквуэмеси
    16
    МакКенни
    20
    Миретти
    20
    Миретти
    16
    МакКенни
    18
    Кен
    7
    Кьеза
    7
    Кьеза
    18
    Кен
    11
    Костич
    17
    Айлинг
    17
    Айлинг
    11
    Костич
    9
    Влахович
    14
    Милик
    14
    Милик
    9
    Влахович
    24
    Ругани
    15
    Йылдыз
    15
    Йылдыз
    24
    Ругани
    6
    Самбья
    24
    Пеллегрино
    24
    Пеллегрино
    6
    Самбья
    59
    Дзаноли
    4
    Пасалидис
    4
    Пасалидис
    59
    Дзаноли
    55
    Вигнато
    99
    Леговски
    99
    Леговски
    55
    Вигнато
    Остались в запасе
    Ювентус
    Салернитана
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    26
    Карлос Алькарас
    ЦП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    65
    Грегорио Сальвати
    ВР
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    41
    Tommaso Ferrari
    ЦЗ
    20
    Григорис Кастанос
    ЦП
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    9
    Сими
    ЦФ
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    Остались в запасе
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    26
    Карлос Алькарас
    ЦП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    Остались в запасе
    65
    Грегорио Сальвати
    ВР
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    41
    Tommaso Ferrari
    ЦЗ
    20
    Григорис Кастанос
    ЦП
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    9
    Сими
    ЦФ
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    Статистика матча Ювентус - Салернитана
    2
    5
    Всего ударов по воротам
    25
    13
    Удары в створ
    6
    4
    Владение мячом %
    67
    33
    Желтые карточки
    2
    5
    Угловые удары
    9
    4
    Нарушения
    15
    12
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    515
    257
    Сейвы
    3
    5
    Точность передач %
    86
    71
    Удары мимо ворот
    12
    5
    Блокированные удары
    7
    4
    Удары из пределов штрафной
    9
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    16
    6
    xG (ожидаемые голы)
    1.92
    0.74
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Салернитаны», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Салернитана»

    Ювентус-Салернитана смотреть онлайн 12 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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