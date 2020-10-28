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    Фабио Ливерани

    Тренер
    Имя Фабио
    Фамилия Ливерани
    Гражданство Италия
    Дата рождения 29 апреля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лечче 1 0 1 0 Парма 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.10.2020 Торино 3 : 1 Лечче
    21.01.2021 Лацио 2 : 1 Парма
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