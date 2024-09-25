Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2013/2014