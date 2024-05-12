В воскресенье, 12 мая, в 36 туре итальянской Серии А, «Ювентус» на своем поле сыграет с «Салернитаной». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ювентус»

Туринцы идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков в 35 матчах. «Ювентус» выиграл 18 встреч, в 12 поединках сыграл вничью и потерпел пять поражений. Туринцы забили 48 голов и пропустили 27 мячей. Команда идет в зоне Лиги чемпионов и обгоняет ближайших преследователей на шесть баллов.

«Салернитана»

«Салернитана» занимает последнее, 20 место в турнирной таблице. Команда выиграла два матча, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела аж 24 поражения. «Слернитана» забила 27 голов, это, к слову, худший результат в лиге. Пропустил коллектив 75 мячей – абсолютное антидостижение команды. В активе «Салернитаны» только 15 очков.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Салернитана»

В трех последних очных встречах «Ювентус» победил три встречи с общим счетом 11:2. В предстоящем поединке вряд ли тенденция изменится, поэтому сделаем ставку на туринский «Ювентус» – 1.15.