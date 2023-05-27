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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 27 мая 2023
Интер
27.05.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
1'
Р. Лукаку
3'
Н. Барелла
77'
Л. Мартинес
36'
М. Пашалич
90+1'
А. Онана (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Аталанта
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
А. Онана
86'
Замена
К. Околи
️️️️
Й. Меле
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Д'Амброзио
83'
Замена
К. Асллани
️️️️
Н. Барелла
81'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
81'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Лукаку
81'
ГОЛ! 3:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Брозович
77'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
70'
69'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Эдерсон
61'
Замена
А. Лукман
️️️️
М. Пашалич
58'
Желтая карточка
Р. Толой
36'
ГОЛ! 2:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Скальвини
ГОЛ! 2:0!
Н. Барелла
3'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Мартинес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Эбенезер Акинсанмиро
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
33
Д'Амброзио
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Лукаку
3-4-1-1-1
57
Спортиелло
19
Джимсити
2
Толой
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Эдерсон
8
Пашалич
19
Хойлунд
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
23
Барелла
8
Асллани
8
Асллани
23
Барелла
9
Лукаку
10
Джеко
10
Джеко
9
Лукаку
8
Пашалич
11
Лукман
11
Лукман
8
Пашалич
21
Меле
5
Околи
5
Околи
21
Меле
13
Эдерсон
10
Муриэль
10
Муриэль
13
Эдерсон
Остались в запасе
Интер
Аталанта
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
16
Раоуль Белланова
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
14
Эбенезер Акинсанмиро
ЦП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
16
Раоуль Белланова
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
14
Эбенезер Акинсанмиро
ЦП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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