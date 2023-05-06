Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 06 мая 2023
Рома
06.05.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Интер
33'
Ф. Димарко
74'
Р. Лукаку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Интер
Замена
Ф. Миссори
️️️️
Н. Залевски
90'
+4
Замена
Б. Тахирович
️️️️
Н. Матич
90'
+4
Замена
Н. Писилли
️️️️
М. Камара
90'
+3
84'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
82'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
Желтая карточка
Л. Спинаццола
77'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Белотти
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Мартинес
Замена
П. Дибала
️️️️
Э. Бове
72'
71'
Замена
С. де Врей
️️️️
Ф. Димарко
71'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Чалханоглу
65'
Желтая карточка
Л. Мартинес
60'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
60'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
58'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
Д. Дюмфрис
Желтая карточка
Д. Манчини
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛАЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
59
Никола Залевски
ПАЗ
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛАЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
4
Кристанте
3
Ибаньес
37
Спинаццола
18
Матич
59
Залевски
2
Камара
8
Бове
7
Пеллегрини
11
Белотти
3-2-3-2
24
Онана
95
Бастони
15
Ачерби
36
Дармиан
77
Брозович
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
23
Барелла
32
Корреа
9
Лукаку
2
Камара
61
Писилли
61
Писилли
2
Камара
59
Залевски
2
Миссори
2
Миссори
59
Залевски
18
Матич
4
Тахирович
4
Тахирович
18
Матич
11
Белотти
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Белотти
8
Бове
21
Дибала
21
Дибала
8
Бове
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
32
Димарко
6
де Врей
6
де Врей
32
Димарко
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
Остались в запасе
Рома
Интер
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Рома
Интер
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+