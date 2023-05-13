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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 13 мая 2023
Интер
13.05.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
4 : 2
Завершен
Сассуоло
41'
Р. Лукаку
55'
Руан (АГ)
58'
Л. Мартинес
89'
Р. Лукаку
63'
М. Энрике
77'
Д. Фраттези
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Сассуоло
ГОЛ! 4:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Брозович
89'
Желтая карточка
М. Брозович
84'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Р. Белланова
79'
77'
ГОЛ! 3:2!
Д. Фраттези
Пас отдал
Рожерио
76'
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Энрике
76'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Д. Тольян
Замена
А. Бастони
️️️️
С. де Врей
73'
Желтая карточка
С. де Врей
70'
66'
Желтая карточка
М. Энрике
64'
Замена
Д. Феррари
️️️️
Руан
63'
ГОЛ! 3:1!
М. Энрике
Пас отдал
Д. Берарди
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
61'
Замена
К. Асллани
️️️️
Г. Мхитарян
61'
ГОЛ! 3:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Г. Мхитарян
58'
57'
Замена
Н. Байрами
️️️️
А. Лорьенте
57'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Г. Дефрель
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Руан
55'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
46'
42'
Желтая карточка
Руан
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
41'
30'
Желтая карточка
Г. Дефрель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Интер
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Недим Байрами
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
15
Ачерби
32
Димарко
77
Брозович
16
Белланова
22
Мхитарян
21
Гальярдини
32
Корреа
9
Лукаку
4-3-2-1
47
Консильи
22
Тольян
6
Эрлич
4
Руан
13
Рожерио
20
Лопес
7
Энрике
16
Фраттези
45
Лорьенте
10
Берарди
92
Дефрель
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
95
Бастони
6
де Врей
16
Белланова
36
Дармиан
36
Дармиан
16
Белланова
22
Мхитарян
8
Асллани
8
Асллани
22
Мхитарян
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
4
Руан
67
Феррари
67
Феррари
4
Руан
7
Энрике
42
Торстведт
42
Торстведт
7
Энрике
45
Лорьенте
10
Байрами
10
Байрами
45
Лорьенте
22
Тольян
20
Цортеа
20
Цортеа
22
Тольян
92
Дефрель
9
Пинамонти
9
Пинамонти
92
Дефрель
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Интер - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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