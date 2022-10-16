Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Салернитана
Интер - Салернитана: обзор матча 16 октября 2022
Интер
16.10.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Салернитана
14'
Л. Мартинес
58'
Н. Барелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Салернитана
Замена
М. Дармиан
️️️️
Х. Чалханоглу
89'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
89'
82'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Л. Пирола
82'
Замена
Д. Бронн
️️️️
П. Маццокки
76'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Т. Вилена
Замена
К. Асллани
️️️️
Г. Мхитарян
72'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
72'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
63'
60'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Г. Кастанос
60'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
К. Пентек
ГОЛ! 2:0!
Н. Барелла
Пас отдал
Х. Чалханоглу
58'
17'
Желтая карточка
Ф. Данильюк
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
5
Александар Станкович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
71
Якопо Де Маттейс
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
4-4-2
24
Онана
32
Димарко
15
Ачерби
6
де Врей
37
Шкриньяр
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
4-4-2
55
Сепе
2
Маццокки
5
Пирола
23
Гьембер
24
Данильюк
87
Кандрева
20
Кастанос
52
Вилена
29
Кулибали
22
Диа
9
Пентек
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
20
Чалханоглу
36
Дармиан
36
Дармиан
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
8
Асллани
8
Асллани
22
Мхитарян
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
2
Маццокки
6
Бронн
6
Бронн
2
Маццокки
5
Пирола
10
Самбья
10
Самбья
5
Пирола
52
Вилена
32
Бохинен
32
Бохинен
52
Вилена
9
Пентек
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
9
Пентек
20
Кастанос
30
Валенсия
30
Валенсия
20
Кастанос
Остались в запасе
Интер
Салернитана
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
5
Александар Станкович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
19
Винченцо Фьорилло
ВР
71
Якопо Де Маттейс
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
5
Александар Станкович
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
71
Якопо Де Маттейс
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Интер - Салернитана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Салернитана
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+