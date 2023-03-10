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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Интер
Специя - Интер: обзор матча 10 марта 2023
Специя
10.03.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Интер
55'
Д. Мальдини
87'
М. Нзола (П)
83'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Интер
Замена
П. Вишневски
️️️️
Д. Мальдини
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Нзола
87'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Лукаку
Замена
С. Феррер
️️️️
Э. Гьяси
81'
80'
Замена
В. Карбони
️️️️
М. Дармиан
Желтая карточка
Д. Николау
71'
Замена
В. Коваленко
️️️️
К. Агудело
67'
66'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Г. Мхитарян
66'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Д. Д'Амброзио
66'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Н. Барелла
66'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Р. Госенс
ГОЛ! 1:0!
Д. Мальдини
Пас отдал
М. Нзола
55'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ш. Журковски
46'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Э. Шомуродов
46'
13'
Пенальти не реализован!
Л. Мартинес
Желтая карточка
М. Кальдара
12'
Желтая карточка
Э. Гьяси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-2-2
1
Дронговски
23
Кальдара
4
Ампаду
43
Николау
98
Амьен-Аду
14
Журковски
10
Бурабиа
11
Гьяси
7
Агудело
70
Нзола
14
Шомуродов
3-3-2-2
1
Ханданович
36
Дармиан
15
Ачерби
95
Бастони
33
Д'Амброзио
77
Брозович
8
Госенс
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
Мальдини
25
Вишневски
25
Вишневски
Мальдини
11
Гьяси
4
Феррер
4
Феррер
11
Гьяси
14
Журковски
8
Экдаль
8
Экдаль
14
Журковски
7
Агудело
21
Коваленко
21
Коваленко
7
Агудело
14
Шомуродов
70
Мальдини
70
Мальдини
14
Шомуродов
33
Д'Амброзио
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
8
Госенс
32
Димарко
32
Димарко
8
Госенс
36
Дармиан
21
Карбони
21
Карбони
36
Дармиан
22
Мхитарян
10
Джеко
10
Джеко
22
Мхитарян
Остались в запасе
Специя
Интер
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Специя - Интер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
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