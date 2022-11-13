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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 13 ноября 2022
Аталанта
13.11.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 3
Завершен
Интер
25'
А. Лукман (П)
77'
Х. Луис Паломино
36'
Э. Джеко
56'
Э. Джеко
62'
Х. Луис Паломино (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Интер
88'
Желтая карточка
А. Онана
85'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
84'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пашалич
83'
80'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
80'
Замена
М. Брозович
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 2:3!
Х. Луис Паломино
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
77'
74'
Желтая карточка
С. де Врей
72'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
72'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Сапата
69'
Замена
К. Околи
️️️️
М. Демирал
69'
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Х. Луис Паломино
56'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Димарко
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Д. Скальвини
46'
36'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Лукман
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
19
Паломино
28
Демирал
42
Скальвини
33
Хатебур
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Эдерсон
8
Пашалич
91
Сапата
11
Лукман
4-4-2
24
Онана
6
де Врей
37
Шкриньяр
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Джеко
10
Мартинес
28
Демирал
5
Околи
5
Околи
28
Демирал
42
Скальвини
17
Малиновский
17
Малиновский
42
Скальвини
8
Пашалич
13
Бога
13
Бога
8
Пашалич
91
Сапата
19
Хойлунд
19
Хойлунд
91
Сапата
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
77
Брозович
77
Брозович
22
Мхитарян
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Аталанта
Интер
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Интер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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