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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 22 октября 2022
Фиорентина
22.10.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 4
Завершен
Интер
33'
А. Кабрал (П)
60'
Н. Иконе
90'
Л. Йович
2'
Н. Барелла
15'
Л. Мартинес
73'
Л. Мартинес (П)
90+4'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Интер
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
Г. Мхитарян
ГОЛ! 3:3!
Л. Йович
Пас отдал
Н. Миленкович
90'
88'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
85'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Л. Мартинес
Замена
А. Барак
️️️️
С. Амрабат
83'
Замена
Л. Венути
️️️️
Додо
82'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
82'
Желтая карточка
Н. Миленкович
79'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Л. Мартинес
67'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
67'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
61'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Корреа
ГОЛ! 2:2!
Н. Иконе
Пас отдал
К. Куаме
60'
56'
Желтая карточка
Н. Барелла
Желтая карточка
С. Амрабат
54'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Дункан
53'
Желтая карточка
Додо
38'
35'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Д. Бонавентура
35'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Кабрал
33'
15'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Пас отдал
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
31
Миленкович
17
Додо
4
Амрабат
32
Дункан
7
Бонавентура
31
Гонсалес
19
Кабрал
8
Куаме
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
6
де Врей
15
Ачерби
36
Дармиан
32
Димарко
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
32
Корреа
10
Мартинес
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
17
Додо
5
Венути
5
Венути
17
Додо
4
Амрабат
72
Барак
72
Барак
4
Амрабат
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
32
Дункан
9
Йович
9
Йович
32
Дункан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
10
Мартинес
16
Белланова
16
Белланова
10
Мартинес
32
Корреа
10
Джеко
10
Джеко
32
Корреа
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Интер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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