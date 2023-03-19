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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 19 марта 2023
Интер
19.03.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
23'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Ювентус
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
Л. Паредес
89'
Желтая карточка
Данило
83'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
83'
Замена
В. Карбони
️️️️
М. Дармиан
79'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Лукаку
79'
75'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Де Шильо
71'
Желтая карточка
А. Рабьо
66'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
М. Соуле
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ф. Димарко
63'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Н. Барелла
63'
31'
Желтая карточка
Ф. Гатти
Желтая карточка
Н. Барелла
30'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Костич
Пас отдал
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-1-3-2
24
Онана
32
Димарко
6
де Врей
15
Ачерби
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Лукаку
10
Мартинес
4-1-1-3-1
13
Щесны
22
Де Шильо
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
18
Соуле
29
Фаджоли
18
Костич
28
Влахович
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
32
Димарко
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
32
Димарко
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
36
Дармиан
21
Карбони
21
Карбони
36
Дармиан
9
Лукаку
10
Джеко
10
Джеко
9
Лукаку
18
Соуле
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Соуле
Кьеза
5
Паредес
5
Паредес
Кьеза
22
Де Шильо
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Де Шильо
Остались в запасе
Интер
Ювентус
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Ювентус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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