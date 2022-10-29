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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 29 октября 2022
Интер
29.10.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
21'
С. де Врей
44'
Н. Барелла
73'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Сампдория
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
79'
78'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Ф. Джуричич
ГОЛ! 3:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Ф. Ачерби
73'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
69'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
68'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
68'
67'
Желтая карточка
Б. Амионе
66'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Ф. Капуто
Желтая карточка
А. Бастони
63'
61'
Желтая карточка
М. Габбиадини
57'
Желтая карточка
В. Верре
53'
Замена
В. Верре
️️️️
Г. Вильяр
52'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
46'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Ж. Йепес
ГОЛ! 2:0!
Н. Барелла
Пас отдал
А. Бастони
44'
40'
Желтая карточка
О. Колли
ГОЛ! 1:0!
С. де Врей
Пас отдал
Х. Чалханоглу
21'
19'
Желтая карточка
Ж. Йепес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
4-4-2
24
Онана
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
4-1-1-2-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
2
Амионе
25
Феррари
21
Йепес
12
Вильяр
7
Лери
31
Джуричич
9
Капуто
11
Габбиадини
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
21
Йепес
14
Виейра
14
Виейра
21
Йепес
31
Джуричич
8
Ринкон
8
Ринкон
31
Джуричич
12
Вильяр
26
Верре
26
Верре
12
Вильяр
9
Капуто
23
Пуссетто
23
Пуссетто
9
Капуто
Остались в запасе
Интер
Сампдория
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Интер - Сампдория
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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