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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 08 октября 2022
Сассуоло
08.10.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Интер
60'
Д. Фраттези
44'
Э. Джеко
75'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Интер
Замена
Д. Пеголо
️️️️
Д. Феррари
90'
+1
84'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
Замена
А. Альварес
️️️️
Д. Фраттези
82'
Замена
К. Айхан
️️️️
М. Эрлич
82'
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
А. Харруи
72'
Замена
Ж. Антист
️️️️
Э. Сейде
71'
Замена
А. Харруи
️️️️
К. Торстведт
71'
68'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Димарко
ГОЛ! 1:1!
Д. Фраттези
Пас отдал
Рожерио
60'
58'
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Д. Д'Амброзио
55'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
К. Асллани
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Дюмфрис
Желтая карточка
Д. Феррари
21'
19'
Желтая карточка
К. Асллани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Интер
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
67
Феррари
6
Эрлич
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
35
Сейде
42
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-1-3-2
24
Онана
33
Д'Амброзио
95
Бастони
15
Ачерби
32
Димарко
8
Асллани
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Джеко
10
Мартинес
67
Феррари
25
Пеголо
25
Пеголо
67
Феррари
6
Эрлич
23
Айхан
23
Айхан
6
Эрлич
42
Торстведт
21
Харруи
21
Харруи
42
Торстведт
35
Сейде
9
Антист
9
Антист
35
Сейде
16
Фраттези
9
Альварес
9
Альварес
16
Фраттези
8
Асллани
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Асллани
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
32
Димарко
36
Дармиан
36
Дармиан
32
Димарко
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
Остались в запасе
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сассуоло - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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