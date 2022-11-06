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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 06 ноября 2022
Ювентус
06.11.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Интер
52'
А. Рабьо
84'
Н. Фаджоли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Интер
Желтая карточка
В. Щесны
90'
ГОЛ! 2:0!
Н. Фаджоли
Пас отдал
Ф. Костич
84'
82'
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Шкриньяр
81'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
81'
Замена
М. Брозович
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ф. Миретти
81'
Желтая карточка
Данило
77'
74'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Х. Чалханоглу
74'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Милик
73'
68'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
56'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 1:0!
А. Рабьо
Пас отдал
Ф. Костич
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Дензел Дюмфрис
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
26
Сандро
3
Бремер
5
Локателли
13
Данило
21
Миретти
12
Рабьо
18
Костич
29
Фаджоли
7
Куадрадо
30
Милик
3-2-3-2
24
Онана
15
Ачерби
6
де Врей
37
Шкриньяр
24
Дюмфрис
32
Димарко
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
10
Джеко
30
Милик
14
Кьеза
14
Кьеза
30
Милик
21
Миретти
11
Ди Мария
11
Ди Мария
21
Миретти
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
37
Шкриньяр
36
Дармиан
36
Дармиан
37
Шкриньяр
22
Мхитарян
77
Брозович
77
Брозович
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
32
Корреа
32
Корреа
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Ювентус
Интер
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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