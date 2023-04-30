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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 30 апреля 2023
Интер
30.04.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
78'
Л. Мартинес
83'
Р. Госенс
90'
Л. Мартинес
30'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Лацио
90'
+9
Желтая карточка
А. Романьоли
ГОЛ! 3:1!
Л. Мартинес
90'
86'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
86'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Марушич
Замена
С. де Врей
️️️️
Р. Госенс
86'
ГОЛ! 2:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Р. Лукаку
83'
82'
Желтая карточка
А. Марушич
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
78'
Замена
Р. Госенс
️️️️
А. Бастони
71'
68'
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
А. Бастони
62'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Г. Мхитарян
61'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
61'
50'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Д. Д'Амброзио
46'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
35'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Л. Альберто
20'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-3-2-2
24
Онана
33
Д'Амброзио
95
Бастони
15
Ачерби
32
Димарко
77
Брозович
36
Дармиан
22
Мхитарян
23
Барелла
32
Корреа
9
Лукаку
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
33
Д'Амброзио
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
95
Бастони
8
Госенс
8
Госенс
95
Бастони
Госенс
6
де Врей
6
де Врей
Госенс
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
77
Марушич
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
77
Марушич
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
Остались в запасе
Интер
Лацио
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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