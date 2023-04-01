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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 01 апреля 2023
Интер
01.04.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
53'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Фиорентина
Желтая карточка
Ф. Ачерби
90'
+4
79'
Желтая карточка
С. Амрабат
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Брозович
78'
Замена
К. Асллани
️️️️
Г. Мхитарян
78'
Желтая карточка
М. Брозович
77'
76'
Желтая карточка
Н. Иконе
76'
Замена
Л. Раньери
️️️️
Н. Иконе
76'
Замена
А. Барак
️️️️
Р. Мандрагора
66'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Г. Кастровилли
66'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
63'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Р. Госенс
63'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
63'
58'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
46'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
8
Госенс
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
32
Корреа
9
Лукаку
4-1-2-2-1
1
Террачиано
17
Додо
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
8
Мандрагора
7
Бонавентура
8
Кастровилли
93
Иконе
17
Сапонара
19
Кабрал
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
8
Госенс
16
Белланова
16
Белланова
8
Госенс
22
Мхитарян
8
Асллани
8
Асллани
22
Мхитарян
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
77
Брозович
10
Джеко
10
Джеко
77
Брозович
93
Иконе
20
Раньери
20
Раньери
93
Иконе
28
Мартинес
31
Миленкович
31
Миленкович
28
Мартинес
8
Кастровилли
4
Амрабат
4
Амрабат
8
Кастровилли
8
Мандрагора
72
Барак
72
Барак
8
Мандрагора
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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