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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 03 сентября 2022
Милан
03.09.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 2
Завершен
Интер
28'
Р. Леау
54'
О. Жиру
60'
Р. Леау
21'
М. Брозович
67'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Интер
Желтая карточка
Р. Леау
90'
+3
84'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
С. де Врей
84'
Замена
Р. Госенс
️️️️
М. Дармиан
Замена
Т. Побега
️️️️
С. Тонали
84'
Замена
С. Кьер
️️️️
Д. Калабрия
84'
Желтая карточка
С. Тонали
77'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
73'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
73'
67'
ГОЛ! 3:2!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Дармиан
64'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Корреа
63'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
63'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Н. Барелла
Замена
Б. Диас
️️️️
Ш. Де Кетеларе
63'
ГОЛ! 3:1!
Р. Леау
Пас отдал
О. Жиру
60'
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Леау
54'
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
51'
38'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
О. Жиру
31'
ГОЛ! 1:1!
Р. Леау
Пас отдал
С. Тонали
28'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
Пас отдал
Х. Корреа
9'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
Желтая карточка
Т. Эрнандес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
27
Рафаэль Леау
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Жуниор Мессьяс
РФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛАЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
21
Браим Диас
АП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-1-3
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Калюлю
23
Томори
2
Калабрия
10
Беннасер
16
Тонали
17
Де Кетеларе
27
Леау
9
Жиру
10
Мессьяс
3-2-3-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
36
Дармиан
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Мартинес
32
Корреа
2
Калабрия
24
Кьер
24
Кьер
2
Калабрия
16
Тонали
4
Побега
4
Побега
16
Тонали
17
Де Кетеларе
21
Диас
21
Диас
17
Де Кетеларе
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
36
Дармиан
8
Госенс
8
Госенс
36
Дармиан
6
де Врей
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
6
де Врей
32
Корреа
10
Джеко
10
Джеко
32
Корреа
Остались в запасе
Милан
Интер
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Интер
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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