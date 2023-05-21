Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 21 мая 2023
Наполи
21.05.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Интер
67'
Ф. Ангисса
85'
Д. Ди Лоренцо
90+5'
Д. Гаэтано
82'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Интер
ГОЛ! 3:1!
Д. Гаэтано
Пас отдал
Д. Симеоне
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Ф. Ангисса
85'
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кварацхелия
83'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ф. Димарко
80'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Р. Госенс
Замена
Жуан
️️️️
К. Мин-Джэ
74'
74'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Р. Белланова
74'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Х. Корреа
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
69'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Э. Эльмас
69'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ангисса
Пас отдал
П. Зелински
67'
Желтая карточка
Э. Эльмас
64'
58'
Замена
М. Брозович
️️️️
Н. Барелла
58'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
41'
Вторая желтая
Р. Гальярдини
19'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
45
Осимхен
3-3-2-2
24
Онана
33
Д'Амброзио
6
де Врей
95
Бастони
16
Белланова
8
Асллани
8
Госенс
21
Гальярдини
23
Барелла
32
Корреа
9
Лукаку
3
Мин-Джэ
15
Жуан
15
Жуан
3
Мин-Джэ
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
21
Политано
7
Кварацхелия
99
Эльмас
18
Распадори
18
Распадори
99
Эльмас
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
16
Белланова
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
16
Белланова
32
Корреа
32
Димарко
32
Димарко
32
Корреа
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
23
Барелла
77
Брозович
77
Брозович
23
Барелла
8
Госенс
10
Мартинес
10
Мартинес
8
Госенс
Остались в запасе
Наполи
Интер
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Интер
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Интер
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+