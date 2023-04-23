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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Интер
Эмполи - Интер: обзор матча 23 апреля 2023
Эмполи
23.04.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 3
Завершен
Интер
48'
Р. Лукаку
76'
Р. Лукаку
88'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Интер
88'
ГОЛ! 0:3!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
86'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
81'
Желтая карточка
Н. Барелла
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Капуто
80'
77'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Р. Госенс
77'
Замена
Н. Барелла
️️️️
М. Брозович
76'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Ф. Бандинелли
72'
Замена
Л. Тонелли
️️️️
С. Луперто
72'
69'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
69'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Р. Белланова
Замена
М. Сатриано
️️️️
Н. Камбьяги
65'
Замена
А. Грасси
️️️️
Н. Хаас
65'
48'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Брозович
Желтая карточка
Ф. Паризи
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Интер
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-2-1
1
Перисан
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
32
Хаас
18
Марин
23
Бандинелли
28
Камбьяги
8
Бальданци
9
Капуто
3-3-2-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
15
Ачерби
16
Белланова
77
Брозович
8
Госенс
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
9
Лукаку
32
Корреа
5
Луперто
26
Тонелли
26
Тонелли
5
Луперто
32
Хаас
33
Грасси
33
Грасси
32
Хаас
23
Бандинелли
25
Вигнато
25
Вигнато
23
Бандинелли
9
Капуто
21
Дестро
21
Дестро
9
Капуто
28
Камбьяги
10
Сатриано
10
Сатриано
28
Камбьяги
16
Белланова
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
16
Белланова
8
Госенс
32
Димарко
32
Димарко
8
Госенс
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
77
Брозович
23
Барелла
23
Барелла
77
Брозович
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
Остались в запасе
Эмполи
Интер
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Эмполи - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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