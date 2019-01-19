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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Парма
Удинезе - Парма: обзор матча 19 января 2019
Удинезе
19.01.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Парма
50'
С. Окака-Чука
11'
Р. Инглесе (П)
68'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Парма
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
68'
68'
ГОЛ! 1:2!
Жервиньо
55'
Желтая карточка
А. Дейола
ГОЛ! 1:1!
С. Окака-Чука
50'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
39'
Желтая карточка
Н. Опоку
34'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Инглесе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
3
Опоку
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
42
Фофана
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
77
Д'Алессандро
77
Окака-Чука
15
Ласанья
4-1-2-1-2
55
Сепе
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
95
Бастони
4
Штулац
20
Барилла
14
Дейола
27
Жервиньо
45
Инглесе
14
Биабиани
Остались в запасе
Удинезе
Парма
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
23
Маттео Скоццарелла
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Удинезе - Парма
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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