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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фрозиноне
Парма - Фрозиноне: обзор матча 04 ноября 2018
Парма
04.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Фрозиноне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фрозиноне
78'
Желтая карточка
М. Гори
Желтая карточка
Б. Алвеш
71'
71'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Красная карточка
Л. Штулац
61'
38'
Желтая карточка
Р. Чибса
32'
Желтая карточка
Р. Маиелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Парма
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
18
Гобби
5
Гальоло
4
Штулац
14
Дейола
30
Ригони
27
Жервиньо
9
Чераволо
26
Силигарди
4-3-3
57
Спортиелло
7
Дзампано
15
Ариаудо
18
Гольданига
19
Капуано
8
Маиелло
33
Бегетто
13
Чибса
28
Киано
9
Чиофани
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Парма
Фрозиноне
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Парма - Фрозиноне
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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