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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Парма
Аталанта - Парма: обзор матча 27 октября 2018
Аталанта
27.10.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 0
Завершен
Парма
55'
Р. Гальоло (АГ)
72'
Х. Луис Паломино
80'
Д. Манчини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Парма
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Гомес
83'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Р. Фройлер
83'
ГОЛ! 3:0!
Д. Манчини
Пас отдал
Й. Иличич
80'
75'
Замена
А. Чичиретти
️️️️
А. Барилла
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Паломино
Пас отдал
Д. Манчини
72'
68'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Л. Силигарди
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Барроу
65'
61'
Желтая карточка
Р. Гальоло
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Гальоло
55'
23'
Желтая карточка
А. Барилла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Парма
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-3-1-3
1
Бериша
19
Паломино
23
Манчини
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
99
Барроу
72
Иличич
10
Гомес
4-1-2-1-2
55
Сепе
5
Гальоло
22
Алвеш
2
Якопони
18
Гобби
4
Штулац
30
Ригони
20
Барилла
27
Жервиньо
9
Чераволо
26
Силигарди
10
Гомес
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Гомес
8
Фройлер
24
Ригони
24
Ригони
8
Фройлер
99
Барроу
91
Сапата
91
Сапата
99
Барроу
20
Барилла
10
Чичиретти
10
Чичиретти
20
Барилла
26
Силигарди
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
26
Силигарди
Остались в запасе
Аталанта
Парма
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
Остались в запасе
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Аталанта - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
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