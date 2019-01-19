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Антонио Ди Гаудио
Статистика
Антонио Ди Гаудио - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1989 (37), Палермо
#23 | Полузащитник
169 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
10
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1 : 2
19.01.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
29.12.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 0
22.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2 : 0
16.12.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1 : 1
09.12.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2 : 1
02.12.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1 : 2
10.11.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 0
04.11.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3 : 0
27.10.2018
Парма
68' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 2
21.10.2018
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 3
07.10.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1 : 0
30.09.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3 : 0
26.09.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 0
22.09.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 1
15.09.2018
Парма
1' - 63'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 2
01.09.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
1 : 0
26.08.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 2
19.08.2018
Удинезе
1' - 90'
43'
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