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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Парма
Сампдория - Парма: обзор матча 16 декабря 2018
Сампдория
16.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Парма
66'
Д. Капрари
69'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Парма
Желтая карточка
К. Линетти
88'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Д. Прат
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Капрари
Пас отдал
Д. Прат
66'
61'
Желтая карточка
М. Скоццарелла
Желтая карточка
Н. Мурру
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
2
Андерсен
26
Тонелли
7
Сала
8
Экдаль
17
Линетти
26
Прат
11
Рамирес
10
Капрари
27
Квальярелла
4-1-2-3
55
Сепе
95
Бастони
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
23
Скоццарелла
20
Барилла
30
Ригони
14
Биабиани
45
Инглесе
26
Силигарди
Остались в запасе
Сампдория
Парма
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Сампдория - Парма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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