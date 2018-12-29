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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 29 декабря 2018
Парма
29.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Рома
58'
Б. Кристанте
75'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ундер
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
А. Барилла
67'
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
Д. Ундер
45'
+1
Желтая карточка
А. Коларов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
5
Гальоло
2
Якопони
95
Бастони
22
Алвеш
4
Штулац
14
Дейола
20
Барилла
27
Жервиньо
14
Биабиани
26
Силигарди
4-3-2-1
1
Ольсен
24
Флоренци
17
Фасио
11
Коларов
44
Манолас
15
Н'Зонзи
10
Дзаньоло
4
Кристанте
7
Ундер
19
Клюйверт
10
Джеко
Остались в запасе
Парма
Рома
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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