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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Болонья
Парма - Болонья: обзор матча 22 декабря 2018
Парма
22.12.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Болонья
89'
Желтая карточка
Данило
49'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
Желтая карточка
М. Скоццарелла
39'
31'
Желтая карточка
А. Надь
Желтая карточка
Л. Силигарди
30'
Желтая карточка
Б. Алвеш
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Парма
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
22
Алвеш
95
Бастони
2
Якопони
5
Гальоло
23
Скоццарелла
30
Ригони
20
Барилла
27
Жервиньо
45
Инглесе
26
Силигарди
3-2-3-2
1
Скорупски
5
Данило
33
Калабрези
22
Хеландер
14
Матиелло
15
Мбайе
32
Сванберг
6
Надь
21
Джемаили
8
Паласио
9
Сантандер
Остались в запасе
Парма
Болонья
4
Лео Штулац
ОП
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Парма - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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