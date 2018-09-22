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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кальяри
Парма - Кальяри: обзор матча 22 сентября 2018
Парма
22.09.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
20'
Р. Инглесе
47'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кальяри
Желтая карточка
А. Барилла
69'
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
47'
34'
Желтая карточка
М. Сау
Желтая карточка
Р. Гальоло
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Инглесе
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Парма
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Кальяри
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4-1-3-1-1
55
Сепе
2
Якопони
5
Гальоло
22
Алвеш
32
Димарко
4
Штулац
20
Барилла
23
Ди Гаудио
30
Ригони
27
Жервиньо
45
Инглесе
4-3-3
28
Краньо
33
Срна
19
Романья
24
Клаван
22
Ликояннис
17
Ионицэ
26
Брадарич
23
Барелла
25
Сау
9
Черри
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Парма
Кальяри
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Парма - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
1 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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