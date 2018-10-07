Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 07 октября 2018
Дженоа
07.10.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 3
Завершен
Парма
6'
К. Пентек
16'
Л. Ригони
26'
Л. Силигарди
30'
Ф. Чераволо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
51'
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
К. Пентек
50'
30'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Чераволо
Пас отдал
А. Барилла
26'
ГОЛ! 1:2!
Л. Силигарди
Пас отдал
Л. Ригони
16'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ригони
Пас отдал
Л. Силигарди
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Лазович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
30
Сандро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-2-1-4
13
Раду
4
Бираски
2
Сполли
4
Кришито
7
Хильемарк
30
Сандро
13
Перейра
88
Лазович
45
Медейрос
8
Куаме
9
Пентек
4-1-3-2
55
Сепе
5
Гальоло
22
Алвеш
2
Якопони
18
Гобби
4
Штулац
30
Ригони
20
Барилла
23
Ди Гаудио
26
Силигарди
9
Чераволо
Остались в запасе
Дженоа
Парма
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Дженоа - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Дженоа
Парма
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+