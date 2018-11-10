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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Парма
Торино - Парма: обзор матча 10 ноября 2018
Торино
10.11.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Парма
37'
Д. Базелли
9'
Жервиньо
25'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Парма
89'
Желтая карточка
А. Дейола
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
86'
85'
Желтая карточка
Р. Гальоло
Желтая карточка
Т. Ринкон
82'
45'
Желтая карточка
Л. Сепе
ГОЛ! 1:2!
Д. Базелли
37'
27'
Желтая карточка
А. Барилла
25'
ГОЛ! 0:2!
Р. Инглесе
Пас отдал
Р. Гальоло
9'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
26
Джиджи
63
Н'Кулу
4
Иццо
34
Эйна
29
Де Сильвестри
21
Сориано
8
Ринкон
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
4-1-2-1-2
55
Сепе
22
Алвеш
5
Гальоло
95
Бастони
2
Якопони
23
Скоццарелла
20
Барилла
33
Грасси
27
Жервиньо
14
Биабиани
45
Инглесе
Остались в запасе
Торино
Парма
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Торино - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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