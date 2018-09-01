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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 01 сентября 2018
Парма
01.09.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
33'
Жервиньо
2'
М. Манджукич
58'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
90'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
58'
ГОЛ! 1:2!
Б. Матюиди
Пас отдал
М. Манджукич
Желтая карточка
Л. Ригони
45'
+2
40'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
ГОЛ! 1:1!
Жервиньо
Пас отдал
Р. Инглесе
33'
13'
Желтая карточка
М. Пьянич
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Парма
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
2
Якопони
5
Гальоло
22
Алвеш
18
Гобби
4
Штулац
20
Барилла
30
Ригони
23
Ди Гаудио
27
Жервиньо
45
Инглесе
3-4-1-2
13
Щесны
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
28
Хедира
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Бернардески
9
Манджукич
7
Роналду
Остались в запасе
Парма
Ювентус
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Парма - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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