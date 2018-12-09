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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кьево
Парма - Кьево: обзор матча 09 декабря 2018
Парма
09.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
53'
Б. Алвеш
47'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кьево
90'
Желтая карточка
С. Танасиевич
74'
Вторая желтая
Ф. Депаоли
Желтая карточка
Д. Биабиани
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Алвеш
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Степински
Пас отдал
С. Пеллисьер
35'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Р. Гальоло
31'
Желтая карточка
А. Барилла
27'
Желтая карточка
Л. Ригони
7'
4'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Парма
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
5
Гальоло
2
Якопони
22
Алвеш
95
Бастони
23
Скоццарелла
30
Ригони
20
Барилла
23
Ди Гаудио
45
Инглесе
14
Биабиани
4-1-3-2
70
Соррентино
23
Депаоли
13
Бани
29
Каччиаторе
93
Барба
16
Радованович
10
Оби
56
Хетемай
23
Бирса
31
Пеллисьер
14
Степински
Остались в запасе
Парма
Кьево
4
Лео Штулац
ОП
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
44
Павел Ярочински
ЛЗ
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
44
Павел Ярочински
ЛЗ
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Парма - Кьево
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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