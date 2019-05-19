Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 19 мая 2019
Кьево
19.05.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
Желтая карточка
М. Пуччарелли
85'
Желтая карточка
П. Хетемай
70'
Красная карточка
Ф. Барба
40'
Желтая карточка
М. Степински
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кьево
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шемпер
93
Барба
12
Цесар
13
Бани
44
Ярочински
23
Депаоли
10
Диуссе
25
Вигнато
7
Лери
14
Степински
31
Пеллисьер
3-3-3
1
Кабрал
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
8
Экдаль
17
Линетти
26
Прат
27
Квальярелла
11
Габбиадини
92
Дефрель
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
7
Джакопо Сала
ЦП
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кьево - Сампдория
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Сампдория
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+