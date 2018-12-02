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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 02 декабря 2018
Милан
02.12.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Парма
55'
П. Кутроне
71'
Ф. Кессье (П)
49'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
Желтая карточка
С. Кастильехо
90'
+6
72'
Желтая карточка
С. Якопони
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Кессье
71'
Желтая карточка
Ф. Борини
70'
61'
Желтая карточка
Д. Биабиани
ГОЛ! 1:1!
П. Кутроне
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
М. Скоццарелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
20
Абате
25
Сапата
2
Калабрия
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
4
Маури
10
Сусо
10
Кутроне
4-1-2-1-2
55
Сепе
5
Гальоло
22
Алвеш
2
Якопони
95
Бастони
23
Скоццарелла
33
Грасси
20
Барилла
27
Жервиньо
14
Биабиани
45
Инглесе
Остались в запасе
Милан
Парма
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Милан - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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