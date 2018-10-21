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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лацио
Парма - Лацио: обзор матча 21 октября 2018
Парма
21.10.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
81'
Ч. Иммобиле (П)
90+4'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лацио
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
88'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
81'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Иммобиле
50'
Желтая карточка
Л. Альберто
Желтая карточка
Л. Силигарди
47'
Желтая карточка
М. Гобби
32'
30'
Желтая карточка
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
2
Якопони
5
Гальоло
18
Гобби
22
Алвеш
4
Штулац
30
Ригони
20
Барилла
23
Ди Гаудио
26
Силигарди
45
Инглесе
4-4-1-1
1
Стракоша
4
Патрик
26
Раду
15
Ачерби
5
Фелипе
16
Пароло
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Парма
Лацио
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Парма - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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