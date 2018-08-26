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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Парма
СПАЛ - Парма: обзор матча 26 августа 2018
СПАЛ
26.08.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Парма
49'
М. Антенуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Парма
73'
Желтая карточка
А. Барилла
Желтая карточка
А. Петанья
72'
Желтая карточка
Фелипе
71'
Желтая карточка
М. Лаццари
70'
69'
Желтая карточка
Л. Штулац
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Антенуччи
Пас отдал
М. Лаццари
49'
Желтая карточка
Я. Куртич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Парма
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
4-3-3
1
Гомис
15
Сионек
27
Фелипе
34
Викари
29
Лаццари
28
Скьяттарелла
27
Куртич
6
Миссироли
37
Петанья
7
Антенуччи
93
Фарес
4-1-4-1
55
Сепе
5
Гальоло
18
Гобби
2
Якопони
22
Алвеш
4
Штулац
9
Да Крус
23
Ди Гаудио
33
Грасси
20
Барилла
45
Инглесе
Остались в запасе
СПАЛ
Парма
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча СПАЛ - Парма
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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