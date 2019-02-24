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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 24 февраля 2019
Парма
24.02.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 4
Завершен
Наполи
19'
П. Зелински
36'
А. Милик
73'
А. Милик
82'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
Желтая карточка
Р. Гальоло
85'
82'
ГОЛ! 0:4!
А. Унас
Пас отдал
С. Верди
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Милик
38'
Желтая карточка
А. Милик
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Милик
Желтая карточка
Л. Ригони
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Пас отдал
Э. Хюсай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
4-3-1-2
55
Сепе
2
Якопони
5
Гальоло
18
Гобби
22
Алвеш
33
Куцка
30
Ригони
16
Мачин
27
Жервиньо
14
Биабиани
45
Инглесе
4-3-3
1
Мерет
4
Хюсай
52
Максимович
24
Малку
3
Кулибали
8
Руис
25
Аллан
7
Зелински
30
Милик
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Парма
Наполи
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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