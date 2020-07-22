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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 22 июля 2020
Парма
22.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
45+3'
Д. Капрари (П)
87'
Д. Кулушевски (П)
54'
Л. Инсинье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
Желтая карточка
С. Якопони
90'
+3
Желтая карточка
Г. Бругман
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Кулушевски
87'
85'
Замена
А. Юнес
️️️️
И. Лосано
85'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
77'
Замена
П. Зелински
️️️️
Ф. Руис
Замена
С. Якопони
️️️️
Я. Куртич
74'
Замена
Жервиньо
️️️️
Д. Капрари
74'
65'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Политано
65'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Аллан
Замена
А. Барилла
️️️️
А. Грасси
62'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Я. Карамо
62'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Л. Силигарди
59'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Инсинье
Желтая карточка
А. Грасси
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Капрари
45'
+3
35'
Желтая карточка
И. Лосано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
55
Дермаку
22
Алвеш
3
Пеццелла
36
Дармиан
16
Бругман
33
Грасси
27
Куртич
14
Карамо
10
Капрари
26
Силигарди
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
3
Кулибали
6
Мариу Руй
8
Руис
6
Демме
25
Аллан
21
Политано
10
Инсинье
11
Лосано
27
Куртич
2
Якопони
2
Якопони
27
Куртич
33
Грасси
20
Барилла
20
Барилла
33
Грасси
26
Силигарди
21
Кулушевски
21
Кулушевски
26
Силигарди
10
Капрари
27
Жервиньо
27
Жервиньо
10
Капрари
14
Карамо
45
Инглесе
45
Инглесе
14
Карамо
8
Руис
7
Зелински
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
99
Эльмас
99
Эльмас
25
Аллан
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
11
Лосано
8
Юнес
8
Юнес
11
Лосано
21
Политано
7
Кальехон
7
Кальехон
21
Политано
Остались в запасе
Парма
Наполи
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Парма - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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