Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 06 апреля 2014
Парма
06.04.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
55'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
Замена
А. Черри
️️️️
Д. Биабиани
90'
+2
Замена
М. Гобби
️️️️
Р. Палладино
89'
Желтая карточка
А. Миранте
88'
81'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Гамшик
Замена
Д. Мунари
️️️️
М. Пароло
80'
79'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
М. Пароло
78'
76'
Желтая карточка
Д. Сапата
68'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Жоржиньо
68'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
А. Аква
63'
Желтая карточка
М. Маркьонни
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Пас отдал
М. Кассани
55'
Желтая карточка
М. Кассани
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
22
Филип Янкович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Наполи
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
3
Молинаро
29
Палетта
27
Фелипе
6
Кассани
18
Аква
18
Скелотто
16
Пароло
32
Маркьонни
17
Палладино
14
Биабиани
4-3-1-2
25
Рейна
39
Альбиоль
3
Энрике
6
Фернандес
13
Гулам
21
Жоржиньо
88
Инлер
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
17
Палладино
18
Гобби
18
Гобби
17
Палладино
16
Пароло
11
Мунари
11
Мунари
16
Пароло
14
Биабиани
9
Черри
9
Черри
14
Биабиани
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
17
Гамшик
21
Пандев
21
Пандев
17
Гамшик
Остались в запасе
Парма
Наполи
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
22
Филип Янкович
ЦП
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
22
Филип Янкович
ЦП
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Парма - Наполи
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Наполи
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+