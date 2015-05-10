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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 10 мая 2015
Парма
10.05.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
9'
Р. Палладино
33'
К. Хоркера
28'
М. Габбиадини
72'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
82'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
А. Геззаль
️️️️
Х. Маури
79'
75'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Г. Инлер
Замена
А. Коста
️️️️
М. Кассани
74'
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
И. Стринич
Замена
М. Марига
️️️️
К. Хоркера
71'
57'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
В. Гаргано
Желтая карточка
А. Лила
53'
52'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Сапата
ГОЛ! 2:1!
К. Хоркера
Пас отдал
М. Гобби
33'
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
П. Мендеш
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Палладино
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Парма
1
Риккардо Бертоцци
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-2-3
83
Миранте
3
Мендеш
18
Гобби
3
Лила
3
Феддаль
6
Кассани
4
Маури
23
Ночерино
14
Хоркера
18
Варела
17
Палладино
4-3-3
21
Андухар
23
Стринич
3
Кулибали
39
Альбиоль
3
Энрике
17
Гамшик
88
Инлер
5
Гаргано
11
Габбиадини
91
Сапата
10
Мертенс
6
Кассани
21
Коста
21
Коста
6
Кассани
14
Хоркера
31
Марига
31
Марига
14
Хоркера
4
Маури
5
Геззаль
5
Геззаль
4
Маури
88
Инлер
5
Лопес
5
Лопес
88
Инлер
5
Гаргано
9
Игуаин
9
Игуаин
5
Гаргано
91
Сапата
7
Кальехон
7
Кальехон
91
Сапата
Остались в запасе
Парма
Наполи
1
Риккардо Бертоцци
ВР
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Риккардо Бертоцци
ВР
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Парма - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Эннио Тардини
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