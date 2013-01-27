Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 27 января 2013
Парма
27.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
74'
П. Каннаваро (АГ)
20'
М. Гамшик
85'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
Желтая карточка
Х. Вальдес
89'
88'
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
А. Лукарелли
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Инсинье
78'
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. Место
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Н. Сансоне
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Каннаваро
74'
Замена
Амаури
️️️️
А. Рози
70'
66'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
64'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
63'
Замена
М. Донадель
️️️️
Г. Инлер
50'
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
М. Маркьонни
45'
Желтая карточка
Г. Палетта
35'
Замена
А. Лукарелли
️️️️
Ф. Сантакроче
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Б. Джемаили
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
18
Гобби
29
Палетта
20
Рози
27
Сантакроче
16
Пароло
10
Вальдес
32
Маркьонни
11
Сансоне
14
Биабиани
19
Бельфодиль
4-4-2
16
Де Санктис
27
Место
14
Кампаньяро
3
Бритос
28
Каннаваро
17
Гамшик
88
Инлер
21
Джемаили
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
27
Сантакроче
6
Лукарелли
6
Лукарелли
27
Сантакроче
11
Сансоне
29
Беналуан
29
Беналуан
11
Сансоне
20
Рози
11
Амаури
11
Амаури
20
Рози
27
Место
7
Армеро
7
Армеро
27
Место
88
Инлер
33
Донадель
33
Донадель
88
Инлер
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
Остались в запасе
Парма
Наполи
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Парма - Наполи
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Наполи
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+