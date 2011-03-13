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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 13 марта 2011
Парма
13.03.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
29'
Р. Палладино
52'
М. Гамшик
56'
Э. Лавесси
87'
К. Маджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
Замена
Д. Маскара
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Пизано
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:3!
К. Маджо
Замена
С. Крибари
️️️️
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
В. Гаргано
️️️️
Х. Йебда
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Кандрева
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Божинов
Красная карточка
Д. Галлоппа
ГОЛ! 1:2!
Э. Лавесси
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
К. Маджо
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Э. Лавесси
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:0!
Р. Палладино
Пас отдал
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
3-5-2
83
Миранте
6
Лукарелли
24
Пачи
5
Дзаккардо
32
Модесто
80
Валиани
14
Галлоппа
21
Джемаили
87
Кандрева
17
Палладино
86
Божинов
3-5-2
16
Де Санктис
27
Сантакроче
28
Каннаваро
4
Руис
11
Маджо
17
Гамшик
24
Пациенца
8
Йебда
18
Суньига
10
Кавани
22
Лавесси
32
Модесто
26
Пизано
26
Пизано
32
Модесто
87
Кандрева
21
Джовинко
21
Джовинко
87
Кандрева
86
Божинов
9
Креспо
9
Креспо
86
Божинов
27
Сантакроче
25
Крибари
25
Крибари
27
Сантакроче
8
Йебда
5
Гаргано
5
Гаргано
8
Йебда
17
Гамшик
25
Маскара
25
Маскара
17
Гамшик
Остались в запасе
Парма
Наполи
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Дженнаро Йеццо
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Парма - Наполи
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Эннио Тардини
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