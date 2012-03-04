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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 04 марта 2012
Парма
04.03.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
77'
К. Дзаккардо
40'
Э. Кавани
86'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
ГОЛ! 1:2!
Э. Лавесси
Пас отдал
Э. Кавани
ГОЛ! 1:1!
К. Дзаккардо
Замена
Ф. Маркес
️️️️
С. Окака-Чука
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Х. Вальдес
️️️️
Д. Мусаччи
Замена
Г. Инлер
️️️️
В. Гаргано
Желтая карточка
Э. Лавесси
Желтая карточка
Б. Джемаили
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
Д. Мусаччи
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Д. Грава
Желтая карточка
М. Марига
19'
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
М. Бритос
Желтая карточка
К. Дзаккардо
12'
2'
Желтая карточка
Д. Грава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Мигель Бритос
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ЦП
21
Блерим Джемаили
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-4-3
83
Миранте
27
Сантакроче
29
Палетта
5
Дзаккардо
32
Модесто
14
Галлоппа
22
Мусаччи
31
Марига
14
Биабиани
77
Окака-Чука
21
Джовинко
3-4-1-2
16
Де Санктис
2
Грава
28
Каннаваро
3
Бритос
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
3
Доссена
21
Джемаили
22
Лавесси
10
Кавани
22
Мусаччи
10
Вальдес
10
Вальдес
22
Мусаччи
77
Окака-Чука
0
Маркес
0
Маркес
77
Окака-Чука
2
Грава
6
Фернандес
6
Фернандес
2
Грава
3
Бритос
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
3
Бритос
5
Гаргано
88
Инлер
88
Инлер
5
Гаргано
Остались в запасе
Парма
Наполи
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
21
Антонио Розати
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Парма - Наполи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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