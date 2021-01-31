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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 31 января 2021
Наполи
31.01.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Парма
32'
Э. Эльмас
82'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
ГОЛ! 2:0!
М. Политано
82'
81'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Я. Куртич
80'
Замена
Д. Ман
️️️️
Г. Бругман
79'
Замена
М. Буси
️️️️
Д. Пеццелла
Замена
Н. Максимович
️️️️
М. Руй
77'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Э. Эльмас
77'
76'
Желтая карточка
Г. Бругман
Желтая карточка
Э. Эльмас
75'
Желтая карточка
Д. Демме
71'
71'
Желтая карточка
А. Конти
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
П. Зелински
70'
Замена
М. Политано
️️️️
А. Петанья
63'
46'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Грасси
ГОЛ! 1:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
Д. Демме
32'
31'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
5'
Желтая карточка
Р. Гальоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Деннис Ман
ПВ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
3
Кулибали
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
99
Эльмас
7
Зелински
6
Демме
10
Инсинье
37
Петанья
11
Лосано
4-1-3-1-1
55
Сепе
71
Осорио
13
Конти
3
Пеццелла
5
Гальоло
16
Бругман
33
Грасси
27
Куртич
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
6
Мариу Руй
52
Максимович
52
Максимович
6
Мариу Руй
99
Эльмас
4
Хюсай
4
Хюсай
99
Эльмас
7
Зелински
8
Бакайоко
8
Бакайоко
7
Зелински
37
Петанья
21
Политано
21
Политано
37
Петанья
16
Бругман
27
Ман
27
Ман
16
Бругман
3
Пеццелла
44
Буси
44
Буси
3
Пеццелла
33
Грасси
23
Эрнани
23
Эрнани
33
Грасси
27
Куртич
25
Сиприен
25
Сиприен
27
Куртич
Остались в запасе
Наполи
Парма
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Хуан Брунетта
АП
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
19
Симон Сом
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Остались в запасе
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Хуан Брунетта
АП
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
19
Симон Сом
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Наполи - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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