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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 20 сентября 2020
Парма
20.09.2020, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
63'
Д. Мертенс
77'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
Замена
Л. Силигарди
️️️️
А. Грасси
90'
89'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
89'
Замена
С. Лоботка
️️️️
П. Зелински
84'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
84'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Желтая карточка
Ю. Куцка
75'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
73'
Замена
Я. Дези
️️️️
Г. Бругман
69'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Р. Инглесе
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
61'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Демме
Желтая карточка
Б. Алвеш
59'
Желтая карточка
М. Дармиан
36'
35'
Желтая карточка
Д. Демме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Эрнани
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
32
Лоренцо Симонетти
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
3
Пеццелла
22
Алвеш
2
Якопони
36
Дармиан
16
Бругман
33
Грасси
33
Куцка
23
Эрнани
14
Корнелиус
45
Инглесе
4-3-1-2
1
Оспина
4
Хюсай
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
7
Зелински
6
Демме
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
11
Лосано
45
Инглесе
14
Карамо
14
Карамо
45
Инглесе
16
Бругман
6
Дези
6
Дези
16
Бругман
33
Грасси
26
Силигарди
26
Силигарди
33
Грасси
7
Зелински
68
Лоботка
68
Лоботка
7
Зелински
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
6
Демме
45
Осимхен
45
Осимхен
6
Демме
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
Остались в запасе
Парма
Наполи
9
Андреа Адоранте
ЦФ
32
Лоренцо Симонетти
ЦП
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
82
Реди Каса
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
9
Андреа Адоранте
ЦФ
32
Лоренцо Симонетти
ЦП
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
82
Реди Каса
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Парма - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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