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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 18 декабря 2014
Наполи
18.12.2014, четверг, 23:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Парма
19'
Д. Сапата
30'
Д. Мертенс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
82'
Желтая карточка
П. Мендеш
Замена
Жоржиньо
️️️️
Х. Кальехон
78'
76'
Замена
П. Мендеш
️️️️
Ф. Сантакроче
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Сапата
70'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Мертенс
65'
58'
Замена
Ф. Лоди
️️️️
Д. Галлоппа
Желтая карточка
М. Бритос
48'
46'
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
46'
Замена
А. Рисполи
️️️️
П. Де Челье
35'
Желтая карточка
Д. Галлоппа
30'
Желтая карточка
М. Гобби
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мертенс
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
К. Маджо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-1-3-3
1
Кабрал
13
Гулам
3
Энрике
3
Бритос
5
Лопес
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
7
Кальехон
91
Сапата
10
Мертенс
3-2-3-2
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
27
Сантакроче
29
Де Челье
4
Маури
14
Галлоппа
18
Аква
99
Кассано
17
Палладино
10
Мертенс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
10
Мертенс
7
Кальехон
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
7
Кальехон
91
Сапата
9
Игуаин
9
Игуаин
91
Сапата
27
Сантакроче
3
Мендеш
3
Мендеш
27
Сантакроче
14
Галлоппа
10
Лоди
10
Лоди
14
Галлоппа
29
Де Челье
3
Рисполи
3
Рисполи
29
Де Челье
Остались в запасе
Наполи
Парма
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Остались в запасе
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Наполи - Парма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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