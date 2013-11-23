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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 23 ноября 2013
Наполи
23.11.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Парма
81'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Кассано
Желтая карточка
М. Бритос
79'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Гамшик
77'
75'
Желтая карточка
Й. Беналуан
75'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Маркьонни
72'
Замена
Й. Беналуан
️️️️
М. Кассани
70'
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Пандев
68'
Желтая карточка
Г. Игуаин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
2-4-1-3
25
Рейна
3
Бритос
39
Альбиоль
7
Армеро
85
Бехрами
88
Инлер
11
Маджо
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
21
Пандев
4-3-1-2
83
Миранте
6
Кассани
6
Лукарелли
27
Фелипе
18
Гобби
32
Маркьонни
16
Пароло
5
Гаргано
11
Сансоне
14
Биабиани
99
Кассано
21
Пандев
17
Гамшик
17
Гамшик
21
Пандев
Гамшик
10
Мертенс
10
Мертенс
Гамшик
6
Кассани
29
Беналуан
29
Беналуан
6
Кассани
32
Маркьонни
18
Аква
18
Аква
32
Маркьонни
Остались в запасе
Наполи
Парма
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Наполи - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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