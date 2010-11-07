Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 07 ноября 2010
Наполи
07.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Парма
19'
Э. Кавани
86'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
Замена
Анжело
️️️️
М. Гобби
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Лавесси
Желтая карточка
Ф. Маркес
Желтая карточка
Д. Грава
Замена
С. Ароника
️️️️
Л. Витале
Замена
В. Божинов
️️️️
С. Морроне
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Х. Соса
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Л. Витале
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Джовинко
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Суньига
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Анжело
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
25
Крибари
2
Грава
3
Витале
7
Соса
24
Пациенца
8
Йебда
18
Суньига
17
Гамшик
10
Кавани
3-2-3-2
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
13
Антонелли
80
Валиани
4
Морроне
87
Кандрева
0
Маркес
21
Джовинко
3
Витале
6
Ароника
6
Ароника
3
Витале
17
Гамшик
5
Гаргано
5
Гаргано
17
Гамшик
7
Соса
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Соса
18
Гобби
6
Анжело
6
Анжело
18
Гобби
21
Джовинко
9
Креспо
9
Креспо
21
Джовинко
4
Морроне
86
Божинов
86
Божинов
4
Морроне
Остались в запасе
Наполи
Парма
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Наполи - Парма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Парма
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+