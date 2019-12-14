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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 14 декабря 2019
Наполи
14.12.2019, суббота, 20:30
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Парма
64'
А. Милик
4'
Д. Кулушевски
90+3'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Жервиньо
Пас отдал
Д. Кулушевски
Желтая карточка
А. Милик
81'
Желтая карточка
Д. Мертенс
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
Пас отдал
Д. Мертенс
64'
63'
Желтая карточка
Р. Гальоло
9'
Желтая карточка
Жервиньо
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
21
Деян Кулушевски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Леандриньо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
4-3-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Руис
25
Аллан
7
Зелински
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
4-1-3-1-1
55
Сепе
36
Дармиан
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
16
Бругман
21
Кулушевски
23
Эрнани
20
Барилла
27
Жервиньо
14
Корнелиус
Остались в запасе
Наполи
Парма
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Леандриньо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Леандриньо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Наполи - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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